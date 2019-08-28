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Удовиченко не построила счастья на чужом несчастье 

Рамблер 7 часов назад
Героиня видео — актриса Лариса Удовиченко. На её счету более сотни ролей в кино, её и по сей день обожает публика, а мужчины неизменно восхищаются красотой. Но всё это не подарило Ларисе счастья в личной жизни. Первый фиктивный брак с режиссёром Александром Панкратовым и второй брак с композитором Андреем Эшпаем быстро распались. А вот третьего супруга Удовиченко увела из семьи, забеременев от него. Пианист Геннадий Болгарин бросил жены ради Ларисы, в новой семье появилась дочь, но и это не спасло брак: через 13 лет Лариса и Геннадий разошлись. Ролик раскрывает подробности жизненных перипетий артистки.
Актеры , Видео , Андрей Эшпай , Лариса Удовиченко , Александр Панкратов
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