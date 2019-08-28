Пять жен Михаила Ефремова 

Видео рассказывает об актёре Михаиле Ефремове, сыне теперь уже легенды отечественного кино Олега Ефремова. Михаил появился в творческой семье, его мать — Алла Покровская, актриса, режиссёр и педагог. Неудивительно, что он пошёл по стопам родителей и связал жизнь с актёрством. Однако известность Ефремову-младшему принесли не только работы в кино и театре, но и бурная личная жизнь. Только официальных браков в его жизни было пять, и в них появилось шестеро наследников. Смотрите видео и узнайте о любвеобильности Михаила Ефремова.
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