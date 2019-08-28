Александра Домогарова перестали узнавать 

Смотрите видео и узнайте, почему поклонники перестали узнавать Александра Домогарова. Актёр вот-вот начнёт сниматься в очередной саге о гардемаринах, которую ставит Светлана Дружинина. Сейчас съёмочная группа подыскивает натуру, а исполнители главных ролей готовятся к работе. Недавно появилась фотография Домогарова, где он входит в образ постаревшего гардемарина, и его фанаты ужаснулись: 56-летний артист так располнел, что стал неузнаваемым.
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