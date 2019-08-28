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Как обанкротился Николас Кейдж 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Долгое время Николас Кейдж считался одним из самых востребованных голливудских актеров. На волне успеха его состояние оценивалось в 150 миллионов долларов. Казалось бы, на эту сумму можно жить, ни в чем себе не отказывая, хоть всю жизнь. Но Кейджу удалось распрощаться с ней за каких-то семь лет.
Актер скупал роскошные особняки, шикарные яхты по заоблачным ценам, авто премиум-класса и, конечно, собирал дорогостоящий антиквариат.
Более того, однажды Кейдж приобрел настоящий замок в Новом Орлеане, где, если верить слухам, даже обитают привидения. Но и этого расточительной звезде показалось мало, и тогда он решил развести зоопарк прямо у себя дома. Зверинец актера насчитывал акулу, осьминога и даже крокодила. Вот только, к сожалению, питомцы не выдержали жизни в неволе.
После того, как Кейдж потратил невообразимую сумму денег, его стали преследовать неудачи. Часть предметов роскоши, которую он так тщательно собирал, была украдена, а львиная доля недвижимости обесценилась во время кризиса 2008-го. В конце концов транжире, оставшемуся почти с пустым кошельком, пришлось обратиться к друзьям за материальной помощью.
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Актеры , Николас Кейдж
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