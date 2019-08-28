Актёры, которые вышли на сцену пьяными 

Смотрите видео и узнайте о тёмной стороне звёзд. Алкоголь неизменно сопровождает жизнь артистов, и неважно, идёт речь о пышной вечеринке или о расслабляющем вечере в баре в одиночестве. А некоторые знаменитости даже позволяют себе выходить нетрезвыми на сцену, получая награды. Именно о таких случаях и рассказывает видео. Увы, в подобном положении оказались действительно именитые селебрити, например, актриса Эмма Томпсон, певица Лили Аллен, актёр Джонни Депп и другие знаменитости.
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Актеры , Видео , Джонни Депп , Эмма Томпсон
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