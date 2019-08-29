Герой видео — актёр Андрей Мягков, которому принесли колоссальную популярность роли в комедиях Эльдара Рязанова. Однако Андрей снимался не только в комедиях, на его счету много серьёзных ролей и работы в театре. В личной жизни Мягков тоже реализовался: с 1963 года рядом с ним жена, актриса Анастасия Вознесенская, сыгравшая директора рынка в фильме «Гараж» (1979). Как сейчас живёт пара и почему они не стали родителями? Обо всём расскажет ролик.
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Почему Андрей Мягков и его жена не стали родителями
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