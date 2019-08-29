Видео рассказывает об актёрах, которые в детстве даже не могли представить, что когда-нибудь их будут боготворить миллионы. Эти артисты воспитывались в детских домах и пробились на экран и сцену исключительно благодаря таланту и работоспособности. Нина Русланова, Станислав Садальский, Евгений Шириков, Николай Перминов — эти советские и российские актёры росли без родителей.
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Бык
Драма
Падение ангела
Боевик
Битва
Драма
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Игра Ганнибала
Боевик, Триллер
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Актеры, которые провели детство в детских домах
Читайте также