Как Ефремов увел невесту Даля прямо со свадьбы 

Герой видео — актёр Олег Даль. Он ушёл из жизни в 1981 году, когда ему было всего 39 лет. Однако за пару десятков лет активной карьеры Даль создал множество образов, запомнившихся зрителям. Не обладавший классической красотой актёр пользовался колоссальным успехом у женщин, но в личной жизни его то и дело настигали проблемы. И даже на свадьбе с Ниной Дорошиной произошёл неприятный конфуз. Смотрите видео и узнайте малоизвестные факты об Олеге Дале.
Однажды в... Голливуде
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Форсаж: Хоббс и Шоу
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Аладдин
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Триллер, Ужасы, Драма
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Комедия, Мелодрама
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Бык
Драма
Команда мечты
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Я иду искать
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Актеры , Видео , Олег Даль , Нина Дорошина
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