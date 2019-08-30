Что стало со вдовой Владислава Галкина 

Видео рассказывает об актрисе Дарье Михайловой, которая была последней женой актёра Владислава Галкина. Владислав ушёл из жизни в возрасте 38 лет в 2010 году. На Дарье он женился в 1998, но в последние годы их совместная жизнь не ладилась, супруги даже стали жить раздельно. Но развестись они не успели из-за кончины актёра. Как Дарья перенесла уход супруга? Чем сегодня занимается актриса? Что происходит в её личной жизни?
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