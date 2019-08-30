Смешные интервью знаменитостей 

Смотрите видео и узнайте, как голливудские звёзды могут превратить в шоу даже небольшое интервью. Актёры, которым не привыкать быть на людях, могут расслабиться в любой обстановке, даже во время беседы с журналистами. Шуток и розыгрышей закономерно ожидать от артистов-комиков, но, как выясняется, и те, кто на экране предстаёт в серьёзных образах, в жизни часто ведут себя подобно детям. Ролик покажет забавные интервью со знаменитыми людьми.
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Эбигейл
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Игра Ганнибала
Боевик, Триллер
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Битва
Драма
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Бык
Драма
Команда мечты
Приключение, Комедия, Мелодрама
Падение ангела
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Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
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Маленькие секреты большой компании
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Синяя бездна 2
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