Смешные интервью знаменитостей

Смотрите видео и узнайте, как голливудские звёзды могут превратить в шоу даже небольшое интервью. Актёры, которым не привыкать быть на людях, могут расслабиться в любой обстановке, даже во время беседы с журналистами. Шуток и розыгрышей закономерно ожидать от артистов-комиков, но, как выясняется, и те, кто на экране предстаёт в серьёзных образах, в жизни часто ведут себя подобно детям. Ролик покажет забавные интервью со знаменитыми людьми.