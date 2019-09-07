Советские актрисы, сбежавшие из союза

Эти актрисы сначала завоевали любовь в своей родной стране, но решили не останавливаться на этом. Они уехали за рубеж в поисках лучшей жизни, и там их судьба сложилась по-разному.

Валентина Воилкова

Актриса играла в театре, но потом перешла в кино. Громких ролей у нее не было, но фильм "Покровские ворота" принес актрисе настоящую популярность. Ее стали узнавать во всех странах СССР, а сама картина вошла в золотой фонд советского кино. В конце 1980-х Воилкова вышла замуж за француза, но столкнулась с непониманием коллег. Ее обзывали "предательницей родины" и "французской подстилкой". Тогда она решила уехать от завистливых актеров и переехала в Париж в 1991 году. Позже коллеги искали ее через программу "Жди меня", и Воилкова отозвалась. Она созвонилась со своими старыми друзьями и рассказала, что до сих пор живет в Париже. Они с мужем занимаются переводом и озвучиванием фильмов.

Лариса Еремина

Кадр из фильма «Не может быть!»

Многие помнят эту девушку по роли в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" . После этого она снялась еще в нескольких фильмах, после чего в 1979 уехала в США. Ее сразу же назвали предательницей родины, потому что она вышла замуж за скрипача Григория Вейна. Именно он убедил ее переехать в Америку. Сначала супруги жили в Нью-Йорке, а потом обосновались в Лос-Анджелесе. Еремина продолжала заниматься съемками и озвучиванием, но уже не была так востребована, как в союзе. Так она получила магистерскую степень искусств, стала преподавать, а в 1987 году вовсе открыла свою собственную театральную школу.

Светлана Смехнова

Кадр из фильма «Берег принцессы Люськи»