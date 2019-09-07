Советские актрисы, сбежавшие из союза 

Эти актрисы сначала завоевали любовь в своей родной стране, но решили не останавливаться на этом. Они уехали за рубеж в поисках лучшей жизни, и там их судьба сложилась по-разному.
Валентина Воилкова
Актриса играла в театре, но потом перешла в кино. Громких ролей у нее не было, но фильм "Покровские ворота" принес актрисе настоящую популярность. Ее стали узнавать во всех странах СССР, а сама картина вошла в золотой фонд советского кино. В конце 1980-х Воилкова вышла замуж за француза, но столкнулась с непониманием коллег. Ее обзывали "предательницей родины" и "французской подстилкой". Тогда она решила уехать от завистливых актеров и переехала в Париж в 1991 году. Позже коллеги искали ее через программу "Жди меня", и Воилкова отозвалась. Она созвонилась со своими старыми друзьями и рассказала, что до сих пор живет в Париже. Они с мужем занимаются переводом и озвучиванием фильмов.
Лариса Еремина
Кадр из фильма «Не может быть!»
Многие помнят эту девушку по роли в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". После этого она снялась еще в нескольких фильмах, после чего в 1979 уехала в США. Ее сразу же назвали предательницей родины, потому что она вышла замуж за скрипача Григория Вейна. Именно он убедил ее переехать в Америку. Сначала супруги жили в Нью-Йорке, а потом обосновались в Лос-Анджелесе. Еремина продолжала заниматься съемками и озвучиванием, но уже не была так востребована, как в союзе. Так она получила магистерскую степень искусств, стала преподавать, а в 1987 году вовсе открыла свою собственную театральную школу.
Светлана Смехнова
Кадр из фильма «Берег принцессы Люськи»
У этой актрисы были все шансы стать "главной красавицей советского кино". Она играла в театре и была востребована в кино: многие вспомнят ее по фильмам "Дочки-матери" и "Таежная повесть". В конце 70-х ей предстояло выбрать карьеру или любовь, и она выбрала второе. Так она с мужем переехала в Югославию и прожила там 23 года. В чужой стране ее карьера не задалась, у нее не было подруг и большой семьи, о которой она мечтала. В 2002 году она вернулась в Россию, и продолжает работать в Москве.