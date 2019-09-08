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Как съемки в Голливуде погубили сына Брюса Ли 

Рамблер 53 минуты назад
Как роковое кино убило сына Брюса Ли
Фото: Кадр из фильма «Ворон»
У легендарного мастера восточных единоборств Брюса Ли был талантливый сын Брэндон. Да вот только отцовская карьера не дала ему путевку в жизнь, как это обычно бывает, а погубила.
Так, Брэндон Ли развивался в актерстве и в Голливуде, и в Китае. Подобно отцу он блестяще играл боевые сцены и сам продумывал их тактику. Однако, признание пришло к Брэндону не сразу — фильмы с его участием не становились популярными.
Но спустя годы стараний к актеру все-таки начала приходить слава, когда в свет вышел его фильм с Дольфом Лундгреном «Разборка в Маленьком Токио».
Звездный статус Брэндона должна была закрепить картина «Ворон», в которой сценаристы хотели воссоздать комиксы на тему чести и возмездия. Эта мрачная кинолента стала для Брэндона роковой.
Так, съемки начались в тот же день, когда Ли исполнилось 28 лет. Через два месяца, 31 марта 1993 года съемочная группа уже снимала финальную сцену. По сценарию, актер Майкл Масси стрелял в Брэндона из револьвера 44 калибра.
Стрелял «злодей», конечно же, холостым патроном, однако съемочная группа не заметила застрявшую в оружии заглушку. При выстреле она вылетела и пробила живот Брэндона, застряв в позвоночнике. Началось обширное кровоизлияние. Врачи пытались остановить кровотечение, однако улучшений не было и после пятичасовой операции.
«Была слишком сильная потеря крови. Кровь не свёртывалась. Она сочилась отовсюду», — рассказывал хирург.
Ли скончался в больнице через 12 часов, не дожив до свадьбы с возлюбленной Элизой Хаттон всего 17 дней.
Пленка с заснятыми кадрами убийства была уничтожена, сцену завершили с помощью дублера. А съемки самого «Ворона» смогли окончить только через несколько месяцев. Сценарий фильма изменили, чтобы «привнести другую точку зрения».
При этом «Парамаунт» отказался от дистрибьюции ленты, но «Ворон» все же вышел на большие экраны с первыми строчками «Посвящается Брэндону и Элизе». Однако, вопреки ожиданиям, роковой фильм принес огромный кассовый успех и сделал погибшего Брэндона культовым актером для современной молодежи.
Комментарии
Актеры , Ворон , Разборки в маленьком Токио , Брюс Ли , Майкл Масси , Брэндон Ли
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