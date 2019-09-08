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Почему Солоницын поменял имя 

Рамблер 47 минут назад
Почему Солоницын поменял имя
Фото: Кадр из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"
Сын журналиста «Горьковской правды» и потомок знаменитого летописца, автора «Ковчег ветлужской старины», Захара Солоницына, актер не сразу нашел свое место в кинематографе. Он трижды штурмовал ГИТИС, но так и не смог поступить в столичный вуз. В конце концов он окончил студию при Свердловском драматическом театре.
Свой сценический путь он начал там же, а затем много лет кочевал по советским театрам, играя в Минске, Новосибирске, Таллине. Некоторое время был актером театра Ленсовета. Потом приехал в Москву, чтобы сыграть Гамлета в «Ленкоме», режиссером постановки был Тарковский. И хотя спектакль критики разнесли, дружба с Тарковским открыла Солоницыну дорогу в кино.
Режиссер утвердил его в роли Андрея Рублева и считал своим талисманом, обязательно придумывая роль в каждом своем фильме. Однако «Гамлет» поставил точку в театральной карьере артиста, больше он на сцену не выходил. Зато стал звездой большого кино, играя самые разные роли, от чекиста до Достоевского.
Интересно, что настоящее имя Солоницына — Отто. Впрочем, немецких корней у актера нет. Его назвали в честь Отто Юльевича Шмидта, полярного исследователя и руководителя нескольких экспедиций на ледоколах «Седов», «Сибиряков» и «Челюскин». В 1934 году в печати широко освещалась одиссея по спасению челюскинцев. Но с началом войны имя стало неудобным и вызывало негативную реакцию окружающих. Так Отто стал Анатолием.
Комментарии
Актеры , Гамлет , Андрей Рублев , Отто Шмидт
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