Актрисы, которые не окончили школу

Существует много историй известных людей, которые стали богатыми и знаменитыми без высшего образования. Многие считают, что актерам необязательно учиться, и это отчасти правда. Может эти девушки настолько талантливы, что им не нужна школа, а может им просто повезло.

Дженнифер Лоуренс

Голливудская звезда призналась в одном из интервью, что у нее нет среднего образования. По словам девушки, она бросила школу в 14 лет, поэтому у нее нет аттестата или диплома. Она также заявила, что продолжила обучаться на дому, поэтому не считает себя угнетенной или глупее, чем остальные. Актриса убеждена, что отсутствие среднего и высшего образования перекрывает ее талант, благодаря которому она смогла добиться высот. Сначала она пошла в модельный бизнес, а потом попала в Голливуд.

Николь Кидман

Будущая звезда родилась на Гавайях, а в дошкольном возрасте вернулась на родину в Австралию. Там девочке было очень тяжело из-за палящего солнца и бледной кожи, поэтому все время она посвящала учебе и школьным кружкам. Когда Кидман исполнилось 17 лет, ее мама заболела раком, поэтому девушка решила бросить учебу и начала работать массажисткой. В то же время она начала подрабатывать в кино и на ТВ, так ее заметили знаменитые и влиятельные режиссеры. В конце 80-х к актрисе пришел действительно ошеломительный успех, и теперь она считается одной из самых высокооплачиваемых в Голливуде.

Деми Мур

Знаменитая актриса никогда не видела своего отца. Он бросил ее мать, когда та еще была беременна. Вскоре у Мур появился отчим, который много пил. Неблагополучная семья часто переезжала и не могла решить финансовые проблемы. Так будущая актриса научилась рано сама о себе заботиться. В 16 лет она бросила школу и нашла себе работу: сначала трудилась в коллекторском агентстве, а потом стала моделью и оплатила себе курсы актерского мастерства. Звезда утверждает, что именно они помогли девушке с будущей карьерой.