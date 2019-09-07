Почему Брэд Питт всегда что-то жует в кадре

В Сети даже есть предположение: чем жирнее пища, которую актер употребляет, тем успешнее фильм.

Казалось бы, что может быть странного в том, что актерам приходится жевать пищу в кадре. На самом же деле найдется не так уж много желающих постоянно что-то жевать и уж тем более глотать все, что прикажет режиссер. Но вот Брэд Питт настоящий профессионал в этом деле!

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Однажды американский еженедельник Vulture составил список из 60 разных продуктов, которые Питт когда-либо ел на экране. В него, правда, не вошло зеленое яблоко, которое актер ел в "Бойцовском клубе", и пакетик чипсов в фильме "Семь".

Кадр из фильма "11 друзей Оушена"

Кадр из фильма "11 друзей Оушена"

Недавно Питт сам назвал причину, которая так давно волновала его фанатов. Оказалось, все очень прозаично. Во-первых, актер просто любит поесть, особенно перекусить на ходу. Во-вторых, на съемках "11 друзей Оушена" Брэд решил, что его персонаж Расти Райан — крайне занятой человек, у которого даже нет времени нормально поесть, и принялся перекусывать чуть ли не в каждом кадре. По словам Питта, со временем это превратилось в так называемый актерский почерк.

Есть и еще одна интересная версия, правда, она никем не подтверждена. Говорят, таким образом режиссеры пытаются сделать красавчика Питта ближе к зрителю. Киноделы уверены, что харизма и привлекательная внешность актера отвлекают от персонажа. Когда же Брэд жует бургер или хрустит печеньем, он становится более земным и понятным зрителю.