Почему не сложилась жизнь близняшек Оли и Яло из «Королевства кривых зеркал»

Сестры Юкины родились в простой семье и в кино попали случайно. Их отец работал на фабрике, а мать — в ателье. Однажды 9-летние Таня и Оля поучаствовали в районном конкурсе близнецов: выразительно прочитали стихи и выиграли. Фотографии победительниц попали к известному в то время режиссеру-сказочнику Александру Роу , который пригласил девочек участвовать в своей новой картине "Королевство кривых зеркал" . Юкины успешно прошли пробы на студии имени Горького.

Чтобы не было путаницы с именами, Роу утвердил Олю играть героиню с тем же именем, а Тане досталась роль Яло. В жизни их характеры были прямо противоположными: капризную героиню, которая не слушалась бабушку и ленилась, сыграла рассудительная и спокойная Оля, а непоседе Тане досталось ее отражение Яло. Фильм принес девочкам большую популярность, после его выхода на экраны Юкиных вместе с матерью даже пригласили на прием в Кремль и вручили подарки.

Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"

После съемок сестры хотели записаться в актерскую студию, но отец часто выпивал, и из-за обстановки в семье им пришлось отказаться от этой идеи. Спустя год девочки снялись в эпизоде сказки "Морозко" того же режиссера. Юкиным очень хотелось продолжать сниматься в кино, поэтому они сами написали Роу письмо с просьбой пригласить их на какую-нибудь роль. Несмотря на очевидный талант девочек на этом их актерская карьера завершилась.

Кадр из фильма "Морозко"

После школы Татьяна пыталась поступить в театральный институт, но не прошла конкурс. Вообще, мать сестер Юкиных была против актерской профессии и говорила, что девочки должны заниматься более надежным делом и крепко стоять на ногах. И сестры поступили в машиностроительный техникум, правда, по специальности никогда не работали.

После учебы они вышли замуж и устроились на работу в гостиницу "Интурист". Татьяна и Ольга стали хорошо зарабатывать и имели доступ к зарубежным товарам и даже не раз выезжали за рубеж — в Турцию, Болгарию, Грецию. Однако после перестройки сестры потеряли работу, какое-то время перебивались случайными заработками, а потом устроились в военкомат на небольшую ставку. Условия жизни стали несравнимы с прежними, и Юкины стали выпивать.

Ольга первая оставила работу из-за плохого самочувствия. Позже она пережила два инсульта и умерла на 52-м году жизни от сердечного приступа. Татьяна очень тяжело перенесла смерть сестры, стала вести затворнический образ жизни, отказывалась от комментариев и интервью. Вероятно, ее здоровье также стало ухудшаться. Она уволилась с работы, потому что ей стало тяжело туда добираться. Татьяна Юкина умерла на 58-м году жизни от атеросклероза.