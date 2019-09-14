Последние роли легендарных советских актрис 

Картины, которые стали для этих талантливых женщин последними.
Любовь Полищук (1949 -2006)
Считается, что Полищук — актриса эпизодических ролей, но даже если и так, любое ее появление на экране становилось запоминающимся, благодаря тому, что она могла сделать яркой любую героиню. В конце жизни Любовь, будучи уже тяжелобольной, снималась в ситкоме "Моя прекрасная няня", где играла маму няни Вики. Последней ролью в большом кино для Полищук стала героиня Люся, жена главного героя, в комедии 2006 года режиссера Максима Воронкова "Испанский вояж Степаныча".
Людмила Гурченко (1935-2011)
Кадр из фильма "Пестрые сумерки"
Когда говорят о Гурченко, обычно вспоминают ее яркие роли в картинах Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" и "Вокзал на двоих", а также в ленте Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Однако в поздней фильмографии актрисы тоже есть неплохие ленты. Несмотря на то, что в последние годы Гурченко слишком увлеклась пластическими операциями и ее внешность заметно изменилась, режиссеры продолжали предлагать Людмиле заметные роли. Последней крупной работой актрисы стал вышедший в 2009 году музыкальный фильм "Пестрые сумерки", в котором она сыграла некогда популярную певицу, чьи лучшие дни остались в прошлом. Кстати, Гурченко не только исполнила главную роль в этой картине, но и выступила ее вторым режиссером и композитором.
Фаина Раневская (1896-1984)
Легендарная актриса запомнилась зрителям не только за успешную карьеру в кино, но и за отличную игру на театральной сцене. Кроме того, многим она полюбилась тем, что ни с кем не церемонилась, была острой на язык и постоянно сыпала афоризмами. Последнюю роль в кино Раневская сыграла в комедии режиссеров Надежды Кошеверовой и Аполлинария Дудко "Сегодня — новый аттракцион" 1966 года. Актриса воплотила образ своенравной директрисы цирка, которая в молодости была акробаткой.