Последние роли легендарных советских актрис

Фото: Кадр из фильма "Испанский вояж Степаныча"

Картины, которые стали для этих талантливых женщин последними.

Любовь Полищук (1949 -2006)

Считается, что Полищук — актриса эпизодических ролей, но даже если и так, любое ее появление на экране становилось запоминающимся, благодаря тому, что она могла сделать яркой любую героиню. В конце жизни Любовь, будучи уже тяжелобольной, снималась в ситкоме "Моя прекрасная няня", где играла маму няни Вики. Последней ролью в большом кино для Полищук стала героиня Люся, жена главного героя, в комедии 2006 года режиссера Максима Воронкова "Испанский вояж Степаныча".

Людмила Гурченко (1935-2011)

Кадр из фильма "Пестрые сумерки"

Когда говорят о Гурченко, обычно вспоминают ее яркие роли в картинах Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" и "Вокзал на двоих", а также в ленте Владимира Меньшова "Любовь и голуби" . Однако в поздней фильмографии актрисы тоже есть неплохие ленты. Несмотря на то, что в последние годы Гурченко слишком увлеклась пластическими операциями и ее внешность заметно изменилась, режиссеры продолжали предлагать Людмиле заметные роли. Последней крупной работой актрисы стал вышедший в 2009 году музыкальный фильм "Пестрые сумерки", в котором она сыграла некогда популярную певицу, чьи лучшие дни остались в прошлом. Кстати, Гурченко не только исполнила главную роль в этой картине, но и выступила ее вторым режиссером и композитором.

Фаина Раневская (1896-1984)