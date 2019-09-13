Вторые половинки звезд шоу «Однажды в России»

Видео раскрывает подробности личной жизни артистов, которые участвуют в юмористическом шоу «Однажды в России». Программа выходит уже несколько лет и успела полюбиться зрителям. Но не все актёры шоу стремятся афишировать личную жизнь. Пока они колесят по стране с гастролями, дома их ждут семьи. Кто же они, вторые половинки звёзд «Однажды в России»?