Почему Смоктуновскому не досталась роль Мориарти в «Приключениях Шерлока»

Изначально режиссер Игорь Масленников планировал снять лишь две серии "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Тогда он еще не знал, что продолжения картины будут требовать не только преданные зрители, но и само Центральное телевидение.

В конце концов на экраны вышло 11 серий экранизации легендарных романов Артура Конан Дойла, и сейчас, спустя 40 лет, уже тяжело представить, что главные роли в "Приключениях Шерлока" мог исполнить кто-то другой. Однако выбрать актеров было не так-то просто.

В частности, известно, что у режиссера возникли сложности с выбором артиста, который сыграет Мориарти. По первоначальной задумке Масленникова роль главного злодея должна была достаться Иннокентию Смоктуновскому . А вот Виктора Евграфова нанимали лишь как дублера, — ему полагалось выполнять за Смоктуновского трюки.

План кардинально поменялся, когда Евграфов предстал перед режиссером в демоническом гриме. В этот момент Масленников решил, что именно он должен исполнить роль Мориарти и никто другой. Вот только в картине говорит Евграфов не своим голосом. По ходу съемок выяснилось, что у актера имеется сильный южно-русский акцент, избавиться от которого он совершенно не мог. И это оказалось проблемой, ведь подобная манера речи у англичанина звучала крайне неестественно. Именно поэтому профессора Мориарти пришлось озвучивать другому актеру — Олегу Далю.