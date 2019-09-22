Почему Дорошина и Даль развелись спустя две недели

Об одной из главных актрис Советского союза Нине Дорошиной, которую зрители навсегда полюбили за роль Нади в картине "Любовь и голуби", мечтали все мужчины СССР. Вот только ей никто не был нужен кроме актера Олега Ефремова. Он же предпочел Дорошиной другую актрису — Анастасию Вертинскую, чем окончательно разбил Нине сердце.
Пока Дорошина переживала личную драму, рядом с ней оказался Олег Даль. Актер попытался утешить ее, но с очевидными целями, — он был давно влюблен в девушку. Прошло совсем немного времени, и Даль решил сделать Дорошиной предложение. Она не чувствовала к нему тех чувств, что он испытывал он к ней, но стать женой актера согласилась. Ей хотелось отомстить Ефремову.
Вот только свадьба пошла не по сценарию. В какой-то момент невеста исчезла из поля зрения, ее очень долго не могли найти, а когда Дорошина вернулась, выяснилось, что была она с одним из гостей. А именно… с Олегом Ефремовым! Более того, даже во время свадьбы Ефремов постоянно сажал влюбленную в него Нину на колени.
Даль был в ярости. Он тут же заподозрил жену в измене и несколько дней не появлялся дома. В конце концов, спустя две недели пара развелась.
Дорошиной было очень стыдно перед бывшим супругом, и на неоднократно просила у него прощения. Даль остыл и простил бывшую возлюбленную, благодаря чему актерам удалось сохранить приятельские отношения.