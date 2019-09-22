Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Стриптизерши
Стриптизерши
Триллер
Купить билет
Щегол
Щегол
Драма
Купить билет
Yesterday
Yesterday
Фэнтези, Комедия, Музыкальный
Купить билет
Аладдин
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Одесса
Одесса
Ромком
Купить билет
Рэмбо: Последняя кровь
Рэмбо: Последняя кровь
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Комната желаний
Комната желаний
Детектив, Фантастика, Драма
Купить билет
Битва
Битва
Драма
Купить билет
Королевские каникулы
Королевские каникулы
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Король Лев
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Я иду искать
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Эбигейл
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Дорогой папа
Дорогой папа
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Пункт назначения: Смайл
Пункт назначения: Смайл
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Между нами музыка
Между нами музыка
Мелодрама, Музыкальный
Купить билет
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Купить билет
Побег из джунглей
Побег из джунглей
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Почему Дорошина и Даль развелись спустя две недели брака 

Рамблер 9 часов назад
Почему Дорошина и Даль развелись спустя две недели
Фото: Кадр из фильма "Первый троллейбус"
Об одной из главных актрис Советского союза Нине Дорошиной, которую зрители навсегда полюбили за роль Нади в картине "Любовь и голуби", мечтали все мужчины СССР. Вот только ей никто не был нужен кроме актера Олега Ефремова. Он же предпочел Дорошиной другую актрису — Анастасию Вертинскую, чем окончательно разбил Нине сердце.
Пока Дорошина переживала личную драму, рядом с ней оказался Олег Даль. Актер попытался утешить ее, но с очевидными целями, — он был давно влюблен в девушку. Прошло совсем немного времени, и Даль решил сделать Дорошиной предложение. Она не чувствовала к нему тех чувств, что он испытывал он к ней, но стать женой актера согласилась. Ей хотелось отомстить Ефремову.
Вот только свадьба пошла не по сценарию. В какой-то момент невеста исчезла из поля зрения, ее очень долго не могли найти, а когда Дорошина вернулась, выяснилось, что была она с одним из гостей. А именно… с Олегом Ефремовым! Более того, даже во время свадьбы Ефремов постоянно сажал влюбленную в него Нину на колени.
Даль был в ярости. Он тут же заподозрил жену в измене и несколько дней не появлялся дома. В конце концов, спустя две недели пара развелась.
Дорошиной было очень стыдно перед бывшим супругом, и на неоднократно просила у него прощения. Даль остыл и простил бывшую возлюбленную, благодаря чему актерам удалось сохранить приятельские отношения.
Убийцу советской актрисы так и не нашли
Комментарии7
Актеры , Любовь и голуби , Олег Ефремов , Анастасия Вертинская , Олег Даль , Нина Дорошина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем сейчас занимается Сергей Жигунов
Чем сейчас занимается Сергей Жигунов1
Самые громкие скандалы на КВН
Самые громкие скандалы на КВН1
Феномен «Матрицы»
Феномен «Матрицы»
«Друзей» назвали главным сериалом 90-х
«Друзей» назвали главным сериалом 90-х
Кем стал Волька из «Старика Хоттабыча»
Кем стал Волька из «Старика Хоттабыча»2
Видео
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом ошеломил зрителей
02:19
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом ошеломил зрителей
Фильмы
Спортсменов из Китая обяжут смотреть русский фильм
00:28
Спортсменов из Китая обяжут смотреть русский фильм
Фильмы
Киноляпы в советских фильмах
02:59
Киноляпы в советских фильмах
Фильмы
С кого списаны герои «Бандитского Петербурга»
02:14
С кого списаны герои «Бандитского Петербурга»
Сериалы
Самые пересматриваемые сцены фильмов
10:16
Самые пересматриваемые сцены фильмов
Фильмы
Что стало с юной актрисой из «Ворониных»
02:36
Что стало с юной актрисой из «Ворониных»
Актеры
Каким будет продолжение «Аватара»
11:58
Каким будет продолжение «Аватара»
Фильмы
Кем была Зина из «Диалога у телевизора» Высоцкого
03:16
Кем была Зина из «Диалога у телевизора» Высоцкого
Актеры
Жизнь и роли «советской Мэрилин Монро»
03:38
Жизнь и роли «советской Мэрилин Монро»
Актеры
Кем был Федор Добронравов до киношной славы
04:57
Кем был Федор Добронравов до киношной славы
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть