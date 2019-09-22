Самые красивые актрисы российских сериалов

Говорят, что русские женщины — самые красивые в мире. Это мнение создается благодаря взгляду на наших знаменитостей. Эти девушки буквально представляют нашу страну в кино.

Они не стесняются показывать себя с разных сторон, поэтому играют в сериалах, кино и театре. Их мы видим на экранах и не перестаем восхищаться. Кроме того, они ведут аккаунты в социальных сетях, где рассказывают о своей жизни и тонкостях професии. Все они получили известность благодаря российским сериалам, а потом пошли дальше — кто-то продолжает заниматься актерской карьерой, кто-то ушел в смежные сферы, а некоторые даже стали политиками.