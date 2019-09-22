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Чем сейчас занимается Сергей Жигунов 

Рамблер 4 часа назад
Чем сейчас занимается Сергей Жигунов
Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Сергей Жигунов — известный российский актер, который родился в творческой семье. Он окончил училище имени Щукина, но уже во время учебы начал сниматься в кино.
Его дебютной ролью стала драма "Признать виновным". Потом он играл в других фильмах, но славу ему принес проект "Гардемарины, вперед!". С 1990 года он пришел на телевидение и начал заниматься продюсерской работой: стал генеральным директором ТО "Шанс" при "Мосфильме".
Вновь волну популярности он получил после выхода сериала "Моя прекрасная няня", где они играл одну из главных ролей. Ходили слухи о его романе с партнершей по сериалу Анастасией Заворотнюк, которые позже подтвердились. Для того, чтобы состоять в отношениях с актрисой, он ушел к своей жене, но после расставания вернулся. В 2013 году он попробовал себя в качестве режиссера и сценариста "Трех мушкетеров", но больше не возвращался к этой деятельности. Сейчас он продолжает сниматься в отечественных проектах. Среди его последних работ — сериалы "Шакал", "Склифосовский" и "Однажды в Ростове".
@zhigunov_sergey_offical
В 2016 году суд признал компанию Жигунова "Январь продакшн" банкротом, но он остается генеральным директором ООО "Прайм-тайм", ООО "Продюсерский центр Сергея Жигунова" и ООО "Студия 7". В своих компаниях он продолжает вести продюсерскую деятельность, а в кино ему дают в основном второстепенные роли.
В социальных сетях актер перестал появляться давно. В его микроблогах красуются фотографии 2015 года из путешествий с семьей.
Убийцу советской актрисы так и не нашли
Комментарии1
Актеры , Шакал , Склифосовский , Три мушкетера , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк
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