Чем сейчас занимается Сергей Жигунов

Сергей Жигунов — известный российский актер, который родился в творческой семье. Он окончил училище имени Щукина, но уже во время учебы начал сниматься в кино.

Его дебютной ролью стала драма "Признать виновным". Потом он играл в других фильмах, но славу ему принес проект "Гардемарины, вперед!". С 1990 года он пришел на телевидение и начал заниматься продюсерской работой: стал генеральным директором ТО "Шанс" при "Мосфильме".

Вновь волну популярности он получил после выхода сериала "Моя прекрасная няня", где они играл одну из главных ролей. Ходили слухи о его романе с партнершей по сериалу Анастасией Заворотнюк , которые позже подтвердились. Для того, чтобы состоять в отношениях с актрисой, он ушел к своей жене, но после расставания вернулся. В 2013 году он попробовал себя в качестве режиссера и сценариста "Трех мушкетеров", но больше не возвращался к этой деятельности. Сейчас он продолжает сниматься в отечественных проектах. Среди его последних работ — сериалы "Шакал" "Склифосовский" и "Однажды в Ростове".

@zhigunov_sergey_offical

В 2016 году суд признал компанию Жигунова "Январь продакшн" банкротом, но он остается генеральным директором ООО "Прайм-тайм", ООО "Продюсерский центр Сергея Жигунова" и ООО "Студия 7". В своих компаниях он продолжает вести продюсерскую деятельность, а в кино ему дают в основном второстепенные роли.

В социальных сетях актер перестал появляться давно. В его микроблогах красуются фотографии 2015 года из путешествий с семьей.