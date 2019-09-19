Что стало с «папиными дочками»

Сложно найти человека, который не помнит пять задорных девчонок, переживающих свои проблемы и кризисы в течение двадцати сезонов. Рассказываем, что стало с каждой девушкой через 12 лет после начала сериала.

Маша (Мирослава Карпович)

@m1r0slava_karpovich

Актриса в жизни совсем не похожа на свою капризную и взбалмошную героиню. Сериал стал ее первым крупным проектом. Позже Мирослава ушла в театральную карьеру и начала принимать участие в съемках как модель.

Даша (Анастасия Сиваева)

@sivaeva

За весь сериал мы наблюдали настоящую трансформацию — от странного гота до активной молодой женщины, создающей семью. Но образ готичной дивы ей пригодился — после сериала она озвучивала одну из ролей в американском фильме ужасов. Потом последовало еще несколько проектов, фильмов и спектаклей. Сама Анастасия говорит, что полна творческих планов и энергии — кто знает, может быть ее ждут еще одни масштабные съемки. Ведь известной Анастасия стала только после сериала.

Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова)

@liza_arzamasova

Женя (Дарья Мельникова)

@melnikovadsh

Пацанка в юбке, а точнее — без нее. Футбол, мужские игры, прямолинейные шутки и неожиданная первая любовь. Сложно поверить, что сейчас ей 26 лет. Сегодня Даша — молодая и прекрасная женщина с сыном от актера Артура Смолянинова , который 6 лет назад стал ее мужем. Они познакомились на съемках сериала «Гетеры майора Соколова» — судьбоносным в карьере Даши (из-за оглушительного успеха и удачного замужества).

Пуговка (Екатерина Старшова)

@ekstarshova

Трогательная малышка давно уже выросла, но оставила актерскую карьеру ради танцев на льду (этим она занимается с 3-х лет) и образования. Она планирует стать ученым или врачом — серьезная заявка! Может быть, пошла по стопам старшей сестры по сериалу?