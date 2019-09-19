Елена Сафонова не смогла отобрать сына у мужа 

Видео рассказывает об актрисе Елена Сафоновой. Елена появилась на свет в творческой семье: её отец — известный советский актёр Всеволод Сафонов. Елена окончила ВГИК, играла в театре, снималась в кино, но слава настигла её лишь в 29 лет. В 1985 году вышла мелодрама «Зимняя вишня», которая тут же стала кинематографическим хитом. В главной героине картины, которую играла Елена, многие женщины узнали себя, так что «Зимняя вишня» оказалась близкой миллионам зрительниц. Как складывалась дальнейшая карьера актрисы? Почему она уехала во Францию? И почему её младший сын остался с отцом-французом?
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