Звезда «Игры престолов» больше не хочет умирать на экране

Популярный актер Шон Бин заявил, что больше не собирается играть тех, кто быстро умирает. Дело в том, что ему надоело заканчивать съемки раньше своих коллег, поэтому теперь он отвергает роли, которые предполагают смерть персонажа.

Напомним, что его герою Нэду Старку отрубили голову в самом первом сезоне "Игры престолов". Для фанатов это стало чуть ли не самым шокирующим поворотом сюжета за всю историю сериала, ведь Старк был ключевым героем "Игры".

Персонажа Бина расстреливали и во "Властелине колец", а в "Эквилибриуме" его герой погиб от рук своего напарника.

В каждой новой картине герои Бина непременно умирали, поэтому и фанаты, и коллеги стали шутить над неудачливым актером. Актеру все это надоело, и он заявил, что отныне будет отвергать любой сценарий, в котором его персонаж погибает.