Видео рассказывает о Норберте Кухинке, звезде мелодрамы Георгия Данелии «Осенний марафон» (1979). Норберт сыграл в картине датского профессора, познающего советскую жизнь. Между тем, в фильм Кухинке попал случайно: он вовсе не актёр, а немецкий журналист и писатель. Как Кухинке оказался на съёмках? Как он стал русофилом? В каких фильмах он ещё играл? Обо всём узнайте из ролика.
Стриптизерши
Триллер
Щегол
Драма
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Битва
Драма
Королевские каникулы
Мультфильм, Комедия, Семейный
Одесса
Ромком
Пункт назначения: Смайл
Триллер, Ужасы, Драма
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Зелёная книга
Биография, Комедия
Дорогой папа
Комедия, Мелодрама
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Рэмбо: Последняя кровь
Боевик, Приключение, Триллер
Побег из джунглей
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Yesterday
Фэнтези, Комедия, Музыкальный
Работа без авторства
Исторический, Триллер, Драма
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Промар
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Как немецкий журналист попал в «Осенний марафон»
Актеры , Видео , Фильмы , Георгий Данелия
Читайте также