Почему Вертинская была недовольна ролью Ассоль

Фильм Александра Птушко «Алые паруса» вышел в прокат в 1961 году и по праву считается одной из самых романтичных историй в советском кино. Правда, режиссеру не сразу удалось уговорить киночиновников дать картине «зеленый свет»: отмечая, что история не отвечает поставленным перед кино задачам. Однако, после внесения в сценарий правок, фильм все же разрешили снять, при этом заочно присвоив ему самую низкую прокатную категорию и выделив мизерный бюджет.

Николай Волков, Птушко с энтузиазмом принялся за дело. На главные роли режиссер пригласил уже известных тогда актеров, среди которых были Зоя Федорова Александр Хвыля и другие. А вот исполнителей главных ролей пришлось искать долго. И если после проб Александра Ланового на роль Грея стало понятно, что герой найден, то Ассоль была под большим вопросом.

Кадр из фильма "Алые паруса"

Изначально Птушко планировал пригласить на главную роль Людмилу Гурченко , но после некоторых раздумий от этой мысли отказался. В итоге на роль Ассоль была утверждена молодая молдавская актриса, но многие с этим решением были не согласны. Леван Шангелия, художник-постановщик картины пригласил на киностудию свою знакомую Лидию Вертинскую с дочками. Ему казалось, что младшая, Анастасия, идеально подходит на роль Ассоль, но хотел, чтобы режиссер картины сам взглянул на нее.

Приехавшая на съемочную площадку короткостриженная и одетая в спортивный костюм Анастасия совершенно не была похожа на романтичную героиню. Когда ее увидел Птушко, то пришел в бешенство: ради проб его оторвали от работы, при этом пригласив очевидно не подходящую на роль актрису!

Но в игру вступили гримеры: на Анастасию надели парик с длинными волосами, искусно подкрасили, переодели в воздушное платье, и девушка совершенно преобразилась. Птушко, увидев Вертинскую в новом образе был потрясен ее преображением и, наконец, разглядел в ней Ассоль. Худсовет кандидатуру одобрил, Анастасию утвердили на роль, которая и стала для нее дебютом в кино.

Кадр из фильма "Алые паруса"

Правда, сама Вертинская позже вспоминала о роли Ассоль без особого удовольствия. Сниматься ей нравилось, но на момент работы в «Алых парусах» девушка еще училась в школе и сильно отстала от программы из-за съемок. В результате ей пришлось уйти из обычной школы и перейти в вечернюю. Кроме того, как признавалась Анастасия, из-за недостатка опыта она вообще не понимала, что играет, да и сама Ассоль совсем не была ей близка по характеру. Поэтому работой в своем дебютном фильме Вертинская осталась недовольна.