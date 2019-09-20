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Микки Рурк завещал похоронить себя на Украине 

Рамблер 2 часа назад
Американский актер и боксер Микки Рурк заявил, что хочет быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области.
Такое желание возникло у уроженца штата Нью-Йорк, имеющего лишь ирландские и французские корни, после разговора с помощником Дмитрием Корнейчуком. Село Загорцы — это малая родина ассистента звезды.
Ранее Рурк говорил, что не хочет быть погребенным в Америке. После этого Корнейчук отвел актера на украинское кладбище, где похоронен его дед, и тогда Рурк заявил, что также после смерти хочет оказаться в Загорцах.
Сейчас Микки Рурк живет в Нью-Йорке, не так давно актер отметил 67-й день рождения.
Актеры , Видео , Дмитрий Корнейчук , Микки Рурк
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