Микки Рурк завещал похоронить себя на Украине

Американский актер и боксер Микки Рурк заявил, что хочет быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области.

Такое желание возникло у уроженца штата Нью-Йорк, имеющего лишь ирландские и французские корни, после разговора с помощником Дмитрием Корнейчуком . Село Загорцы — это малая родина ассистента звезды.

Ранее Рурк говорил, что не хочет быть погребенным в Америке. После этого Корнейчук отвел актера на украинское кладбище, где похоронен его дед, и тогда Рурк заявил, что также после смерти хочет оказаться в Загорцах.

Сейчас Микки Рурк живет в Нью-Йорке, не так давно актер отметил 67-й день рождения.