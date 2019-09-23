Нелепая случайность, погубившая советского актёра 

Видео рассказывает об Анатолии Ромашине, советском и российском актёре, режиссёре и педагоге. Ромашин окончил Школу-студию МХАТ, играл в театре и снимался в кино. Первый фильм с его участием вышел в 1958 году, но лишь спустя три десятилетия актёр добился настоящей славы. В картине Элема Климова «Агония» (1985) он так пронзительно сыграл императора Николая Второго, что фильм даже положили на полку. Личная жизнь Анатолия бурлила: у него было пять браков, а последняя супруга была младше на 40 лет. Увы, жизнь 69-летнего актёры унесла в 2000-м году нелепая случайность.
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