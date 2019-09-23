Герой видео — Олег Басилашвили, советский и российский актёр, хорошо знакомый нескольким поколениями зрителей. Олег Валерьянович 26 сентября отпразднует юбилей: ему исполнится 85. Но, несмотря на столь впечатляющий возраст, артист по-прежнему активен, снимается в кино и выходит на сцену родного БДТ. По словам коллег, такой работоспособностью он обязан качеству, которое другим актёрам не свойственно. В чём секрет Олега Басилашвили, расскажет ролик.
Стриптизерши
Триллер
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Одесса
Ромком
Щегол
Драма
Комната желаний
Детектив, Фантастика, Драма
Битва
Драма
Yesterday
Фэнтези, Комедия, Музыкальный
Рэмбо: Последняя кровь
Боевик, Приключение, Триллер
Королевские каникулы
Мультфильм, Комедия, Семейный
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Дорогой папа
Комедия, Мелодрама
Пункт назначения: Смайл
Триллер, Ужасы, Драма
Между нами музыка
Мелодрама, Музыкальный
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Побег из джунглей
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Промар
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Главный секрет Олега Басилашвили
Читайте также