Почему Гурченко не должна была играть Раису

Почему Гурченко не должна была сниматься в фильме «Любовь и голуби»

По мнению Меньшова сыграть интеллектуалку-разлучницу Раису Захаровну должна была манерная дама. Режиссер был уверен, что эта роль идеально подойдет Татьяне Дорониной , но актриса отказалась от предложения. Перспектива сыграть такую героиню испугала ее. Затем Меньшов обратился к Ольге Яковлевой , но и она ответила отказом. Тогда режиссер решил, что Раису Захаровну должна сыграть его жена Вера Алентова . Вот только и здесь удача не улыбнулась Меньшову, — как раз в это же время Алентову утвердили на роль в другой картине.

В результате съемочная группа отправилась в Медвежьегорск, чтобы снимать блок о деревенской жизни героев. Вопрос о том, кто исполнит роль разлучницы по-прежнему оставался открытым.

Внезапно в процессе съемок Меньшова озарило: может быть, у Людмлы Гурченко получится сыграть Раису Захаровну? Недолго думая, режиссер связался с актрисой, которая в это время отдыхала в Пицунде, и она тут же приехала на съемочную площадку.