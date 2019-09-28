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Почему Гурченко не должна была сниматься в фильме «Любовь и голуби» 

Рамблер 17 часов назад
Почему Гурченко не должна была играть Раису
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Легендарная комедия "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова стала одним из любимейших фильмов советских зрителей. Вряд ли кто-то поспорит с тем, что львиную долю успеха киноленте принес актерский состав.
Главные роли в картине исполнили любимцы советской публики Александр Михайлов, Нина Дорошина, Сергей Юрский и, конечно же, Людмила Гурченко. Сейчас едва ли можно представить "Любовь и голуби" без Гурченко, но мало кто знает, что изначально на ее роль претендовали совсем другие актрисы.
По мнению Меньшова сыграть интеллектуалку-разлучницу Раису Захаровну должна была манерная дама. Режиссер был уверен, что эта роль идеально подойдет Татьяне Дорониной, но актриса отказалась от предложения. Перспектива сыграть такую героиню испугала ее. Затем Меньшов обратился к Ольге Яковлевой, но и она ответила отказом. Тогда режиссер решил, что Раису Захаровну должна сыграть его жена Вера Алентова. Вот только и здесь удача не улыбнулась Меньшову, — как раз в это же время Алентову утвердили на роль в другой картине.
В результате съемочная группа отправилась в Медвежьегорск, чтобы снимать блок о деревенской жизни героев. Вопрос о том, кто исполнит роль разлучницы по-прежнему оставался открытым.
Внезапно в процессе съемок Меньшова озарило: может быть, у Людмлы Гурченко получится сыграть Раису Захаровну? Недолго думая, режиссер связался с актрисой, которая в это время отдыхала в Пицунде, и она тут же приехала на съемочную площадку.
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Комментарии
Актеры , Любовь и голуби , Ольга Яковлева , Вера Алентова , Александр Михайлов , Людмила Гурченко , Татьяна Доронина , Владимир Меньшов , Сергей Юрский , Нина Дорошина
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