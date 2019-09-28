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Как одна крылатая фраза испортила жизнь Раневской 

Рамблер 11 часов назад
Фаина Раневская — одна из легендарнейших актрис советского кинематографа. Одной из главных картин великой актрисы можно смело назвать фильм 1939 года "Подкидыш". Кинолента пользовалась бешеной популярностью как в год выхода, так и много лет спустя. Однако немногие фанаты фильма и самой Раневской знают, что "Подкидыш", а точнее крылатая фраза из него долгие годы портили жизнь актрисе.
Героиня Раневской Ляля на протяжении всего фильма произносит фразу: "Муля, не нервируй меня". Во время съемок актриса не подозревала, сколько раз ей придется услышать эту цитату впоследствии.
Прохожие кричали про Мулю на улицах, едва увидев Раневскую, знакомые не уставали "подкалывать" актрису, а однажды крылатую фразу произнес сам Брежнев, когда вручал актрисе орден Ленина.
О том, кто именно является автором фразы, которая долгие годы выводила актрису из себя, ходят споры по сей день. Кто-то считает, что сама Фаина Раневская и придумала ее, кто-то уверен, что это была Агния Барто или Рина Зеленая. Так или иначе доподлинно установить личность того, на кого Раневской стоило бы злиться, теперь едва ли возможно.
Зато точно известно авторство другого знаменитого выражения: однажды подростки настолько достали Раневскую "Мулей", что она бесцеремонно выдала: "ПионЭры, идите в ж**у!". И была такова.
Комментарии20
Актеры , Видео , Подкидыш , Рина Зеленая , Фаина Раневская
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