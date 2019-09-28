Как одна крылатая фраза испортила жизнь Раневской

Фаина Раневская — одна из легендарнейших актрис советского кинематографа. Одной из главных картин великой актрисы можно смело назвать фильм 1939 года "Подкидыш" . Кинолента пользовалась бешеной популярностью как в год выхода, так и много лет спустя. Однако немногие фанаты фильма и самой Раневской знают, что "Подкидыш", а точнее крылатая фраза из него долгие годы портили жизнь актрисе.

Героиня Раневской Ляля на протяжении всего фильма произносит фразу: "Муля, не нервируй меня". Во время съемок актриса не подозревала, сколько раз ей придется услышать эту цитату впоследствии.

Прохожие кричали про Мулю на улицах, едва увидев Раневскую, знакомые не уставали "подкалывать" актрису, а однажды крылатую фразу произнес сам Брежнев, когда вручал актрисе орден Ленина.

О том, кто именно является автором фразы, которая долгие годы выводила актрису из себя, ходят споры по сей день. Кто-то считает, что сама Фаина Раневская и придумала ее, кто-то уверен, что это была Агния Барто или Рина Зеленая . Так или иначе доподлинно установить личность того, на кого Раневской стоило бы злиться, теперь едва ли возможно.

Зато точно известно авторство другого знаменитого выражения: однажды подростки настолько достали Раневскую "Мулей", что она бесцеремонно выдала: "ПионЭры, идите в ж**у!". И была такова.