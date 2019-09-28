Почему доброго молодца из сказок Роу не снимали в кино

Почему доброго молодца из сказок Александра Роу не снимали в кино

В 1964 году молодой Алексей окончил курсы звукорежиссеров при Ялтинской киностудии, в которую затем устроился на работу по профессии. Именно там состоялся судьбоносная встреча Катышева и знаменитого советского сказочника Роу. Режиссер был настолько впечатлен яркой внешностью Алексея, что решил обратиться к нему напрямую. Он сказал, что глаза Катышева нельзя не снимать в сказках, а через полгода Роу пригласил юношу в свой новый фильм "Огонь, вода и… медные трубы".

Кадр из сказки "Огонь, вода и… медные трубы"

К слову сказать, пробы юный Катышев с треском провалил, сказалось отсутствие актерского опыта и образования. Однако Александр Роу был настойчив, ему даже удалось убедить художественный совет в том, что Алексей — идеальный кандидат на главного героя Васи. После выхода сказки на экраны Катышев буквально проснулся знаменитым. Однако на какое-то время про карьеру актера пришлось забыть: Алексея призвали в армию. Но очень скоро в часть пришла телеграмма от Роу, который срочно вызывал своего любимчика на студию сниматься в новой сказочной истории "Варвара-краса, длинная коса" . Актеру досталась главная роль рыбацкого сына Андрея, победившего Чудо-Юдо Беззаконное. После этого Катышев стал еще более популярным, его одолевали поклонницы, которые воспринимали Алексея исключительно как героя, готового на все ради любимой.

До поклонниц Катышеву не было дела: еще в 19 лет он женился на девушке Ирине. Она, кстати, рассказывала в интервью, что даже ее близкие подруги пытались увести Алексея из семьи, но он был очень верным мужем, который мечтал о детях. Их первая дочь Оксана умерла сразу после рождения, возможно, из-за врачебной ошибки. Почти сразу после трагедии жена Катышева родила одну за другой троих дочерей.

Если в личной жизни Алексея все складывалось гладко, то его карьера пошла на спад. Начинающего актера перестали звать на съемки, когда умер его наставник Александр Роу. Вероятно, типаж Катышева считали наиболее подходящим для сказок, которые не так уж часто снимали в советское время. К тому же Алексей так и не получил актерского образования, хотя сам Роу ему советовал это сделать. Катышеву удалось сыграть еще несколько эпизодических ролей, а потом он был вынужден устроиться на работу водителем молоковоза на 62-й ялтинской автобазе. Он надеялся, что вот-вот вернется в кино, но случилось так, что работа водителем затянулась на целых 20 лет.

Кадр из фильма "Про Витю, про Машу и морскую пехоту"

Такое падение с небес на землю сильно ударило по самолюбию Катышева, он пристрастился к выпивке, чем немало разочаровал жену. Проблемы в семье усугубились, когда Алексея обвинили в групповом изнасиловании. Ему даже пришлось отсидеть в СИЗО несколько месяцев. Вместе со знакомыми неудавшийся актер выпивал на квартире, где также оказалась девушка, которая после обвинила всю компанию мужчин в изнасиловании. Сам Катышев признавался, что не прикасался к потерпевшей и почти весь вечер проспал беспробудным снов. Следствие же решило по-другому, однако позднее девушка забрала свое заявление в обмен на обещание одного из мужчин жениться на ней. Всю компанию оправдали и выпустили из СИЗО, но семейная жизнь Катышева испортилась окончательно, и вскоре жена его оставила, решив воспитывать дочерей одна.

Еще одна крупная неприятность произошла с Алексеем после смерти его матери. Родственники решили поделить имущество, продав квартиру, в которой Катышев был прописан. Они обещали вернуть Алексею его долю, но никаких денег он так и не увидел, оказавшись фактически на улице без прописки. Бывшая жена отказала Катышеву в помощи, решив не прописывать его к себе. Однажды на улице бывший актер встретил старую знакомую Марину из ялтинской киностудии, которая предложила ему перебраться к ней. Последние годы своей жизни Алексей провел вместе с ней.

Умер Катышев 30 ноября 2006 года в ялтинской больнице. За две недели до этого Алексея избила пьяная молодежная компания. Врачи обнаружили у него легочную и сердечную патологии, которые привели к развитию сепсиса.