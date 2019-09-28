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Почему под конец жизни кума Панаса беспокоила кража украшений 

Рамблер 17 часов назад
Печальная участь кума Панаса
Фото: Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"
Анатолий Кубацкий родился в Москве в 1908 году. Его отец Лев Кубацкий родом из Варшавы, работал гардеробщиком в камерном театре, а мать была домохозяйкой. С самого детства Анатолий любил проводить время вместе с отцом в театре и уже в школе задумал стать артистом, несмотря на то, что родители считали, что это несерьезно и бесперспективно.
Однажды юный Кубацкий увидел в московских переулках объявление о наборе в Театр-студию Юрия Завадского и тут же решил отправиться туда. После учебы в ней он был артистом разных театров и снимался в кино на второстепенных ролях.
Первой серьезной работой для Анатолия Кубацкого стала роль в картине "Простые сердца". Интересно, что на тот момент актеру было уже 46 лет. Зрители же полюбили Кубацкого после его участия в таких известных сказках, как "Новые похождения Кота в сапогах", "Марья-искусница", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Королевство кривых зеркал". Да и сам Анатолий Львович считал их наиболее интересными в своей актерской карьере.
Кадр из сказки "Королевство кривых зеркал"
Кадр из сказки "Марья-искусница"
Позже сказочных персонажей артист воплощал в радиоспектаклях и мультфильмах. Его голосом говорили герои сказок на старых виниловых пластинках.
Кубацкий прожил с женой Раисой Ефимовной Ельперт-Гальпериной 52 года. В 1936 году у пары родился сын Юлий, который стал архитектором. После смерти супруги Анатолий остался один. Его сын, имевший к тому времени двух дочерей, жил отдельно в однокомнатной квартире с третьей женой. В интервью Юлий Кубацкий рассказывал, что у отца был непростой характер, он хотел независимости и сам же предложил их семье переехать в его двухкомнатную квартиру и отправился жить в Дом ветеранов кино.
"С 1995 по 2001 год он жил там. В доме ветеранов были хорошие условия: у отца отдельная комната, во дворе большой сад, где он любил гулять, свежий воздух. К тому же папа постоянно находился под наблюдением врачей".
Советского кумира не стало 29 декабря 2001 года. Он умер от рака через два месяца после празднования своего 93-го дня рождения.
Сын рассказывал, что в последнее время Анатолия очень заботила история с мнимой кражей дорогих для него вещей — украшений, которые носила его жена Раиса. Он хранил драгоценности в чемодане, но потом какое-то время не мог их найти. Юлий помогал отцу в поисках, но тщетно. Уже после смерти Кубацкого украшения нашлись в кладовой Дома ветеранов кино.
Что стало в США с девушкой из «Ивана Васильевича»
Комментарии
Актеры , Королевство кривых зеркал , Новые похождения кота в сапогах , Вечера на хуторе близ Диканьки , Марья-искусница , Юрий Завадский , Анатолий Кубацкий
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