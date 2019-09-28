Печальная участь кума Панаса

Почему под конец жизни кума Панаса беспокоила кража украшений

Анатолий Кубацкий родился в Москве в 1908 году. Его отец Лев Кубацкий родом из Варшавы, работал гардеробщиком в камерном театре, а мать была домохозяйкой. С самого детства Анатолий любил проводить время вместе с отцом в театре и уже в школе задумал стать артистом, несмотря на то, что родители считали, что это несерьезно и бесперспективно.

Однажды юный Кубацкий увидел в московских переулках объявление о наборе в Театр-студию Юрия Завадского и тут же решил отправиться туда. После учебы в ней он был артистом разных театров и снимался в кино на второстепенных ролях.

Кадр из сказки "Королевство кривых зеркал"

Кадр из сказки "Марья-искусница"

Позже сказочных персонажей артист воплощал в радиоспектаклях и мультфильмах. Его голосом говорили герои сказок на старых виниловых пластинках.

Кубацкий прожил с женой Раисой Ефимовной Ельперт-Гальпериной 52 года. В 1936 году у пары родился сын Юлий, который стал архитектором. После смерти супруги Анатолий остался один. Его сын, имевший к тому времени двух дочерей, жил отдельно в однокомнатной квартире с третьей женой. В интервью Юлий Кубацкий рассказывал, что у отца был непростой характер, он хотел независимости и сам же предложил их семье переехать в его двухкомнатную квартиру и отправился жить в Дом ветеранов кино.

"С 1995 по 2001 год он жил там. В доме ветеранов были хорошие условия: у отца отдельная комната, во дворе большой сад, где он любил гулять, свежий воздух. К тому же папа постоянно находился под наблюдением врачей".

Советского кумира не стало 29 декабря 2001 года. Он умер от рака через два месяца после празднования своего 93-го дня рождения.

Сын рассказывал, что в последнее время Анатолия очень заботила история с мнимой кражей дорогих для него вещей — украшений, которые носила его жена Раиса. Он хранил драгоценности в чемодане, но потом какое-то время не мог их найти. Юлий помогал отцу в поисках, но тщетно. Уже после смерти Кубацкого украшения нашлись в кладовой Дома ветеранов кино.