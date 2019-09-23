Актеры, которые играют только душегубов 

Смотрите видео и узнайте об актёрах, которым не доверяют играть положительных героев. За ними закрепилось амплуа злодеев, и избавиться от него уже вряд ли получится. Британский актёр Малкольм Макдауэлл одну из первых ролей сыграл в картине «Заводной апельсин», и это наложило отпечаток на карьеру. С тех пор режиссёры считают, что Малкольму идеально удаются душегубов и не хотят давать ему роли притягательных персонажей. Ролик рассказывает о других актёрах, ставших заложниками образа.
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