Татьяна Друбич закрутила роман с Соловьёвым в 14 лет 

Татьяне Друбич всегда доставались роли девушек хрупких и ранимых. Дебютировала она в кино в 11 лет, а уже в 14 лет она снималась у режиссёра Сергея Соловьёва «Сто дней после детства» (1974). Картину ждал громкий успех, но в жизни юной актрисы он сыграл огромную роль не только поэтому. На съёмочной площадке у неё завязались отношения с Соловьёвым, который был старше неё на 14 лет. Спустя 9 лет после съёмок Татьяна и Сергей поженились. Смотрите историю актрисы в видео.
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