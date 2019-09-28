Что сейчас делают герои сериала «Не родись красивой» 

В 2005-м году вся Россия, не отрываясь от экранов, наблюдала за судьбой «Золушки-дурнушки» Кати Пушкаревой. Как сложилась жизнь главной героини и ее коллег по сериалу?
Нелли Уварова (Катя Пушкарева)
КАДР ИЗ СЕРИАЛА "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
Съемка в сериале стала для Нелли судьбоносной: одним из его режиссером был будущий первый муж актрисы Сергей Пикалов. Из-за постоянной ревности Сергея брак продлился недолго. После «Не родись красивой» Нелли продолжила сниматься — последовали ее удачные роли в других сериалах («Адаптация», «Атлантида») и фильмах («Бумер», «М+Ж»). Сейчас актриса служит в театре и играет в различных спектаклях, а еще занимается благотворительностью. Не забывает и про семейную жизнь: вместе со вторым мужем Александром Гришиным воспитывает двоих детей.
Григорий Антипенко (Андрей Жданов)
КАДР ИЗ СЕРИАЛА "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
Андрей был в браке с коллегой по сериалу — Юлией Ташкиной (Виктория Клочкова): она родила ему двоих сыновей. Увы, брак распался. Позже Григорий встречался с Татьяной Арнтгольц, но в итоге пара рассталась друзьями. Сейчас актер холост, но в отношениях и упорно скрывает свою девушку. В плане карьеры после сериала пробовал себя во многих проектах («М+Ж», «Москва, я люблю тебя», «Возмездие»), а сейчас находится в ожидании новых интересных предложений.
Ольга Ломоносова (Кира Воропаева)
КАДР ИЗ СЕРИАЛА "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
После сериала Ольга вышла замуж за режиссера Павла Сафонова и родила троих детей. Пара воспитывает двух дочек и одного сына. Это не остановило ее и не позволило отказаться от актерской карьеры: после «Не родись красивой» был сериал «9 месяцев», комедия «Ночные сестры», триллер «Чизкейк», сериал «Зверобой». Сегодня фильмография актрисы насчитывает больше 50 картин!
Юлия Ташкина (Виктория Клочкова)
КАДР ИЗ СЕРИАЛА "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
Несмотря на то, что брак Юлии и Григория распался, у актрисы остались самые теплые воспоминания о сериале и команде — к слову, это была первая ее серьезная работа на ТВ. «Наша съемочная команда — как полноценная семья!», — не раз признавалась актриса в интервью. После проекта Юлии посыпалось огромное количество предложений по работе. «Тайный город», «Кухня», «Неадекватные люди»: на счету актрисы — более 40 проектов!
А еще Юля — прекрасная мама и воспитывает двоих сыновей от брака с Григорием.