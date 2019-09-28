Что сейчас делают герои сериала «Не родись красивой»

В 2005-м году вся Россия, не отрываясь от экранов, наблюдала за судьбой «Золушки-дурнушки» Кати Пушкаревой. Как сложилась жизнь главной героини и ее коллег по сериалу?

Нелли Уварова (Катя Пушкарева)

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"

Съемка в сериале стала для Нелли судьбоносной: одним из его режиссером был будущий первый муж актрисы Сергей Пикалов . Из-за постоянной ревности Сергея брак продлился недолго. После «Не родись красивой» Нелли продолжила сниматься — последовали ее удачные роли в других сериалах («Адаптация», «Атлантида» ) и фильмах ( «Бумер» «М+Ж» ). Сейчас актриса служит в театре и играет в различных спектаклях, а еще занимается благотворительностью. Не забывает и про семейную жизнь: вместе со вторым мужем Александром Гришиным воспитывает двоих детей.

Григорий Антипенко (Андрей Жданов)

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"

Андрей был в браке с коллегой по сериалу — Юлией Ташкиной (Виктория Клочкова): она родила ему двоих сыновей. Увы, брак распался. Позже Григорий встречался с Татьяной Арнтгольц , но в итоге пара рассталась друзьями. Сейчас актер холост, но в отношениях и упорно скрывает свою девушку. В плане карьеры после сериала пробовал себя во многих проектах («М+Ж», «Москва, я люблю тебя», «Возмездие» ), а сейчас находится в ожидании новых интересных предложений.

Ольга Ломоносова (Кира Воропаева)

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"

После сериала Ольга вышла замуж за режиссера Павла Сафонова и родила троих детей. Пара воспитывает двух дочек и одного сына. Это не остановило ее и не позволило отказаться от актерской карьеры: после «Не родись красивой» был сериал «9 месяцев» , комедия «Ночные сестры», триллер «Чизкейк» , сериал «Зверобой». Сегодня фильмография актрисы насчитывает больше 50 картин!

Юлия Ташкина (Виктория Клочкова)

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"

Несмотря на то, что брак Юлии и Григория распался, у актрисы остались самые теплые воспоминания о сериале и команде — к слову, это была первая ее серьезная работа на ТВ. «Наша съемочная команда — как полноценная семья!», — не раз признавалась актриса в интервью. После проекта Юлии посыпалось огромное количество предложений по работе. «Тайный город», «Кухня» «Неадекватные люди» : на счету актрисы — более 40 проектов!

А еще Юля — прекрасная мама и воспитывает двоих сыновей от брака с Григорием.