Что стало с красавчиком из фильма «Голубая лагуна» 

Фильм «Голубая лагуна», вышедший в 1980 году, до сих пор считают одним из самых красивых фильмов кинематографа. Но не только невероятные пейзажи пленили зрителей. Не менее прекрасными оказались и актеры, сыгравшие главные роли в картине. Но если для красотки Брук Шилдс съемки в «Голубой лагуне» стали уже восьмой работой в кино (и отнюдь не последней), то для ее белокурого партнера картина стала дебютом.
На роль Ричарда Лестренджа режиссер фильма Рейндал Крайзер выбрал никому не известного, но невероятно красивого Кристофера Аткинса. Молодой человек, получивший роль, никогда не грезил об актерской славе, не снимался в кино и не играл на театральных подмостках. Юноша был спасателем, что во многом и помогло ему получить роль.
Стройный, красивый парень с прекрасным телосложением решил попробовать пройти кастинг и в результате сделал это, сумев обойти множество претендентов на роль.
Режиссер признавался, что был уверен, что Кристофер сможет завоевать любовь зрителей и симпатию критиков, даже не обладая гениальным актерским талантом и не имея опыта в кино. За него говорила внешность. Крайзер оказался прав.
За роль в «Голубой лагуне» Аткинс был номинирован на «Золотой глобус», на него буквально обрушилась невероятная популярность, от поклонниц не было отбоя. Но вместе со славой к молодому актеру пришла и звездная болезнь.
Кристофер ощущал себя мегазвездой, швырялся деньгами налево и направо, купался в женском внимании, а позже увлекся алкоголем.
Слава оказалась явлением преходящим, а в реальной жизни актерский талант Аткинса оставлял желать лучшего: его последующие роли были отмечены лишь премией «Золотая малина», Кристофер даже был признан худшим артистом десятилетия.
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Аткинс решил поменять кино на телевидение, но и эта попытка не увенчалась успехом. От былой славы (да и красоты) не осталось и следа.
Но Кристофер все же не опустил руки. Он вспомнил о своем увлечении спортом и рыбной ловлей. Аткинс решил открыть магазин спортивных товаров и товаров для рыбалки. И в этом деле несостоявшийся актер весьма преуспел. Своей настоящей жизнью Кристофер вполне доволен, но вспоминает свою единственную удачную роль с теплотой, называя ее настоящей удачей.