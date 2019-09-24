Что стало с красавчиком из фильма «Голубая лагуна»

Фильм «Голубая лагуна», вышедший в 1980 году, до сих пор считают одним из самых красивых фильмов кинематографа. Но не только невероятные пейзажи пленили зрителей. Не менее прекрасными оказались и актеры, сыгравшие главные роли в картине. Но если для красотки Брук Шилдс съемки в «Голубой лагуне» стали уже восьмой работой в кино (и отнюдь не последней), то для ее белокурого партнера картина стала дебютом.

На роль Ричарда Лестренджа режиссер фильма Рейндал Крайзер выбрал никому не известного, но невероятно красивого Кристофера Аткинса . Молодой человек, получивший роль, никогда не грезил об актерской славе, не снимался в кино и не играл на театральных подмостках. Юноша был спасателем, что во многом и помогло ему получить роль.

Стройный, красивый парень с прекрасным телосложением решил попробовать пройти кастинг и в результате сделал это, сумев обойти множество претендентов на роль.

Режиссер признавался, что был уверен, что Кристофер сможет завоевать любовь зрителей и симпатию критиков, даже не обладая гениальным актерским талантом и не имея опыта в кино. За него говорила внешность. Крайзер оказался прав.

За роль в «Голубой лагуне» Аткинс был номинирован на «Золотой глобус», на него буквально обрушилась невероятная популярность, от поклонниц не было отбоя. Но вместе со славой к молодому актеру пришла и звездная болезнь.

Кристофер ощущал себя мегазвездой, швырялся деньгами налево и направо, купался в женском внимании, а позже увлекся алкоголем.

Слава оказалась явлением преходящим, а в реальной жизни актерский талант Аткинса оставлял желать лучшего: его последующие роли были отмечены лишь премией «Золотая малина», Кристофер даже был признан худшим артистом десятилетия.

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Аткинс решил поменять кино на телевидение, но и эта попытка не увенчалась успехом. От былой славы (да и красоты) не осталось и следа.

Но Кристофер все же не опустил руки. Он вспомнил о своем увлечении спортом и рыбной ловлей. Аткинс решил открыть магазин спортивных товаров и товаров для рыбалки. И в этом деле несостоявшийся актер весьма преуспел. Своей настоящей жизнью Кристофер вполне доволен, но вспоминает свою единственную удачную роль с теплотой, называя ее настоящей удачей.