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Какие актрисы сбежали из СССР 

Рамблер 17 часов назад
Какие актрисы сбежали из СССР
Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ"
Они упорно строили карьеру на Родине, а затем им пришлось выбирать — работа или любовь.

Лариса Еремина

Популярность актрисе принес фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Но в 1979 году Лариса вместе с мужем скрипачом-виртуозом Григорием Вейном эмигрирует в Америку. Здесь ее актерская карьера закончилась, но зато она получила хорошее образование и статус магистра в области славянских языков. В 90-х Лариса открыла свою школу — в ней она преподавала актерское мастерство на английском и русском языках.

Светлана Смехнова

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ"
Актриса прежде всего известна нам по фильмам «Дочки матери» и «Таежная повесть». Ее жизнь за границей, увы, не сложилась. Выбрав любовь, она отправилась вместе с мужем в Югославию и прожила там 23 года. Разумеется, актерскую карьеру продолжить не удалось. Детей она не родила, с мужем отношения не сложились — в 2002 году Светлана вернулась в Москву.

Евгения Ветлова

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ПОПУТНОГО ВЕТРА, "СИНЯЯ ПТИЦА"
Помните такие кинокартины, как «Попутного ветра, „Синяя птица“, »Соломенная шляпка», «Рожденная революцией»? Именно они принесли славу и знаменитость российской актрисе Евгении Ветловой. Но во имя любви Евгения бросает карьеру, друзей и родных, выходит замуж за немца-музыканта Матиаса Яна и в 1980 году переезжает жить в другую страну.

Валентина Воилкова

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
У актрисы не было главных ролей, но ее героини всегда отлично запоминались. Валентину прославил фильм «Покровские ворота»: он, кстати, вошел в Золотой фонд Советского кино. Но затем Валентине пришлось сделать выбор — либо любовь, либо карьера. Несмотря на полное непонимание родных и друзей, актриса выбрала первое и эмигрировала к мужу-иностранцу во Францию.
Что стало в США с девушкой из «Ивана Васильевича»
Комментарии11
Актеры , Соломенная шляпка , Иван Васильевич меняет профессию , Синяя птица , Лариса Еремина , Евгения Ветлова , Валентина Воилкова , Светлана Смехнова
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