Как сложилась жизнь известных советских актеров

Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»

Александр Демьяненко (1937-1999)

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

Александра прославили такие фильмы, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» : именно роль Шурика принесла Александру бешеную известность несмотря на то, что на его счету несколько десятков других ролей. Александр также играл в моноспектаклях, в 90-е занимался озвучиванием и успел сняться в первом ситкоме «Клубничка». В течение 16 лет он был женат на Марине Скляровой, а затем сыграл свадьбу с Людмилой Демьяненко. Родных детей у актера не было. Умер он от отека легкого в 1999 году: Александр не дожил 10 дней до назначенной операции.

Юрий Яковлев (1928 — 2013)

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

Разноплановый актер — известен как по комедийным фильмам («Гусарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию»), так и по драматическим («Опасный поворот», «Любовь земная»). За спиной — десятки ролей в кино, озвучка фильмов, участие в радиопостановках. Три брака, трое детей, пятеро внуков: актер прожил интересную и полноценную жизнь. Скончался в 2013 году от сердечной болезни.

Михаил Боярский (1949)

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»

Владимир Коренев (1940)