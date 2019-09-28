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Как сложилась жизнь известных советских актеров 

Рамблер 17 часов назад
Как сложилась жизнь известных советских актеров
Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
Рассказываем о судьбах Александра Демьяненко, Юрия Яковлева и других советских знаменитостей.

Александр Демьяненко (1937-1999)

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
Александра прославили такие фильмы, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию»: именно роль Шурика принесла Александру бешеную известность несмотря на то, что на его счету несколько десятков других ролей. Александр также играл в моноспектаклях, в 90-е занимался озвучиванием и успел сняться в первом ситкоме «Клубничка». В течение 16 лет он был женат на Марине Скляровой, а затем сыграл свадьбу с Людмилой Демьяненко. Родных детей у актера не было. Умер он от отека легкого в 1999 году: Александр не дожил 10 дней до назначенной операции.

Юрий Яковлев (1928 — 2013)

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
Разноплановый актер — известен как по комедийным фильмам («Гусарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию»), так и по драматическим («Опасный поворот», «Любовь земная»). За спиной — десятки ролей в кино, озвучка фильмов, участие в радиопостановках. Три брака, трое детей, пятеро внуков: актер прожил интересную и полноценную жизнь. Скончался в 2013 году от сердечной болезни.

Михаил Боярский (1949)

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
Прежде всего, когда слышишь «Михаил Боярский», вспоминаешь его роль Д’Артаньяна в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». «Собака на сене», «Старший сын», «Узник замка Иф», «Тартюф» — актер появляется и в этих известных кинокартинах. Помимо этого, Михаил озвучивал мультфильмы, играл в театре и выпустил несколько сольных дисков. Сейчас в основном ведет активную общественную деятельность. Актер женат на актрисе Ларисе Луппиан, а их дети — Сергей и Елизавета — сегодня известные актеры. Михаил, к слову, трижды дедушка!

Владимир Коренев (1940)

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
Актер прославился в 21 год, сыграв главную роль в фильме «Человек-амфибия». Голубые глаза, мягкие черты лица, темные волосы — в актера невозможно было не влюбиться! В течение длительного времени работает в составе труппы Московского Драматического театра им. Станиславского — сегодня он один из ведущих актеров. До 2015 года актер был руководителем театрального факультета ИГУМО. Личная жизнь Владимира также сложилась отлично: женат на актрисе Алле Константиновой с 1961 года, у него есть дочь Ирина Корнеева и внук Егор. А два года назад актер стал прадедушкой!
Что стало в США с девушкой из «Ивана Васильевича»
Комментарии
Актеры , Тартюф , Иван Васильевич меняет профессию , Старший Сын , Человек-амфибия , Собака на сене , Лариса Луппиан , Александр Демьяненко , Юрий Яковлев , Ирина Корнеева , Михаил Боярский , Владимир Коренев
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