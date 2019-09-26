Что стало в США с девушкой из «Ивана Васильевича» 

Видео рассказывает об актрисе Ларисе Ерёминой, которой надолго запомнилась зрителям, сыграв всего несколько ролей. Дебютом Ларисы стала комедия «Иван Васильевич меняет профессию» (1979), где она даже не произносила слов, но умудрилась покорить миллионы мужчины. Ерёмина сыграла девушку на царском пире, подарив героине одновременно скромность и соблазнительность. Через четыре года актриса вышла замуж за музыканта и уехала с ним в США. Как сложилась её жизнь на чужбине, узнайте из ролика.
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