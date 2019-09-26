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За что Сталлоне возненавидел Дольфа Лундгрена 

Рамблер 9 часов назад
Между двумя легендарными актерами, олицетворяющими силу и мужество, когда-то были напряженные отношения. Так, в популярном американском вечернем шоу Сильвестр Сталлоне признался, почему в 80-х возненавидел своего коллегу Дольфа Лундгрена.
Оказывается, все началось на съемках культового фильма "Рокки-4". У персонажа Сталлоне, боксера Рокки Бальбоа, был соперник, которым зрители восхищались не меньше, чем главным героем. На роль противника Рокки, советского спортсмена и офицера Ивана Драго, пробовались многие звезды.
Но Сталлоне, будучи еще и режиссером картины, долгое время не мог найти подходящего актера на роль Ивана Драго.
"Я хотел, чтобы в "Рокки 4" появился огромный, жуткий и жестокий парень, примитивный, и мне никак не удавалось найти такого. Я встречал огромных рестлеров и футболистов…", — рассказал Сталлоне.
Однако выбор съемочной группы пал на красавца Дольфа Лундгрена.
"А теперь представьте: распахивается дверь, в комнату врывается дым, свет, а потом появляются четкая линия прически и огромные плечи. Все — идеально. Даже его икры было видно сквозь одежду. Он был невероятно мускулистым. Он взглянул на меня своими голубыми глазами, и я сразу подумал, что передо мной настоящий Терминатор…", — описал Сталлоне первую встречу с Дольфом.
Оказалось, что Лундгрен сразу не понравился режиссеру. По его мнению, он был слишком идеальным, да и к тому же намного выше и больше самого "Рокки".
"А следом в голове пронеслось: "Я ненавижу этого парня, просто ненавижу". Он слишком идеальный, слишком хорош собой. И если я ненавижу его, то и весь мир будет ненавидеть…", — признался Сталлоне.
Однако другого достойного претендента на роль Ивана Драго так и не нашлось, а Сталлоне пришлось молча ненавидеть двухметрового идеального Дольфа Лундгрена, который после выхода картины приобрел сумасшедшую популярность.
Комментарии7
Актеры , Видео , Сильвестр Сталлоне
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