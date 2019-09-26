За что Сталлоне возненавидел Дольфа Лундгрена

Между двумя легендарными актерами, олицетворяющими силу и мужество, когда-то были напряженные отношения. Так, в популярном американском вечернем шоу Сильвестр Сталлоне признался, почему в 80-х возненавидел своего коллегу Дольфа Лундгрена.

Оказывается, все началось на съемках культового фильма "Рокки-4". У персонажа Сталлоне, боксера Рокки Бальбоа, был соперник, которым зрители восхищались не меньше, чем главным героем. На роль противника Рокки, советского спортсмена и офицера Ивана Драго, пробовались многие звезды.

Но Сталлоне, будучи еще и режиссером картины, долгое время не мог найти подходящего актера на роль Ивана Драго.

"Я хотел, чтобы в "Рокки 4" появился огромный, жуткий и жестокий парень, примитивный, и мне никак не удавалось найти такого. Я встречал огромных рестлеров и футболистов…", — рассказал Сталлоне.

Однако выбор съемочной группы пал на красавца Дольфа Лундгрена.

"А теперь представьте: распахивается дверь, в комнату врывается дым, свет, а потом появляются четкая линия прически и огромные плечи. Все — идеально. Даже его икры было видно сквозь одежду. Он был невероятно мускулистым. Он взглянул на меня своими голубыми глазами, и я сразу подумал, что передо мной настоящий Терминатор…", — описал Сталлоне первую встречу с Дольфом.

Оказалось, что Лундгрен сразу не понравился режиссеру. По его мнению, он был слишком идеальным, да и к тому же намного выше и больше самого "Рокки".

"А следом в голове пронеслось: "Я ненавижу этого парня, просто ненавижу". Он слишком идеальный, слишком хорош собой. И если я ненавижу его, то и весь мир будет ненавидеть…", — признался Сталлоне.

Однако другого достойного претендента на роль Ивана Драго так и не нашлось, а Сталлоне пришлось молча ненавидеть двухметрового идеального Дольфа Лундгрена, который после выхода картины приобрел сумасшедшую популярность.