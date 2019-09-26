Лучшие роли Трампа и Зеленского в кино

Накануне Дональд Трамп Владимир Зеленской встретились в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН , и пока весь мир обсуждает итоги переговоров, а также скандальный телефонный разговор, стенограмма которого стала достоянием общественности, мы расскажем, что еще объединяет глав США и Украины, кроме высоких постов в своих государствах.

Во всем мире мало кто верил, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский действительно смогут выиграть президентскую гонку. К обоим относились, скорее, как к клоунам, а не серьезным кандидатам. Зеленского упрекали в том, что за его спиной стоит олигарх Коломойский, а Трампу ставили в вину то, что он миллиардер. Но вопреки всем прогнозам оба лидера добились уверенной победы в своих странах.