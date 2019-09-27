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Что рассорило Маркову и Мордюкову на долгие годы 

Рамблер 7 часов назад
Легендарные отечественные актрисы Римма Маркова и Нонна Мордюкова были похожи не только внешне. У этих талантливых актрис был схожий нелегкий нрав и тяжелый характер.
Они обе были олицетворением сильной русской женщины и получали в народе похожие прозвища: «Родина-мать» и «железная леди».
Даже знакомство своенравных певиц началось со скандала. Дело было в картине «Бабье царство» Алексея Салтыкова. С полной уверенностью Мордюкова ждала, пока главная роль достанется ей, но режиссер предпочел ей неопытную Римму Маркову.
Мордюкова назвала игру соперницы отвратительной, а Маркова в ответ также начала ее критиковать. Правда через пол года Нонна Викторовна признала талант Риммы, сказав ей, что ошибалась. Так началась их дружба.
Они дружили около сорока лет, но сами удивлялись, как им удавалось сохранить отношения с такими характерами. Женщины ссорились по мелочам и ревновали к таланту друг друга. Так, Маркова за компанию отправилась в санаторий представлять «Бриллиантовую руку» с Мордюковой. Но публика почему-то активнее чествовала Римму Васильевну, что, конечно же задело Мордюкову.
Однако о самом большом скандале между своенравными актрисами стало известно уже после их смерти. Тайну открыла их общая подруга и коллега Наталья Гвоздикова.
Оказывается, в 90-х женщины так разругались, что перестали здороваться. И причиной конфликта стал сын Мордюковой. Парень употреблял наркотики, а матери никак не удавалось ему помочь. Вскоре Нонна Викторовна просто опустила руки.
А вот Римма Маркова решила отругать за это подругу, и во время ссоры на этой почве слишком задела материнские чувства Мордюковой. Та ответила еще жестче. Взаимные обвинения привели к многолетнему конфликту.
Несколько лет они не разговаривали, пока Мордюкова не пришла к Марковой просить прощения. Расплакавшиеся актрисы помирились.
Нонна Викторовна ушла из жизни на семь лет раньше Риммы Васильевны. На похоронах подруги Маркова бросила ей на гроб свое фото. Чтобы и на том свете Мордюковой не было одиноко.
Комментарии
Актеры , Видео , Железная леди , Бриллиантовая рука , Алексей Салтыков , Римма Маркова , Наталья Гвоздикова , Нонна Мордюкова
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