Что рассорило Людмилу Гурченко с Виктором Мережко 

Видео рассказывает о Викторе Мережко, сценаристе и режиссёре, на счету которого десятки популярных фильмов. Виктор всегда предпочитал создавать истории о простых людях и очень часто в них фигурировали женщины. Однако ладить с коллегами ему удавалось не всегда. Как Мережко подружился с Анатолием Папановым и почему он поссорился с Людмилой Гурченко? Узнайте об этом из ролика.
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