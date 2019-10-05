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Актеры и актрисы из популярных ужасов без грима и масок 

Рамблер 2 часа назад
Актеры из популярных ужасов без грима и масок
Фото: Кадр из фильма/globallookpress.com
Этих знаменитостей не узнать за маской и гримом, но дело не только в преображении. Они не только изменились внешне, но и полностью отдались своему персонажу. Вероятно, поэтому получилось так жутко.

Ник Кастл из "Хэллоуина", 1978

Актер первым сыграл жестокого и беспощадного убийцу Майкла Майерса в ленте "Хэллоуин" режиссера Джона Карпентера 1978 года. Этот фильм ужасов оказал большое влияние на кинематограф, его даже часто называют прародителем жанра слэшер. После успешного выхода "Хэллоуина" на экраны последовала серия сиквелов, вместе составляющих цикл фильмов о Майкле Майерсе. Главного героя играли и другие актеры, однако зрителям особенно запомнился именно Ник Кастл.

Такако Фудзи из "Проклятия", 2002

Кадр из фильма/globallookpress.com
Известная японская актриса и сэйю (актер озвучки в Японии) играла призрака во всех фильмах серии, кроме "Проклятия 3". Каяко Саэки — классический образ привидения в японской поп-культуре, легко узнаваемый по судорожным, порывистым движениям, хрусту костей при движении и зловещему хрипу. На российского зрителя этот самый образ произвел неизгладимое впечатление.

Даг Джонс и Бледный человек из "Лабиринта фавна", 2006

Кадр из фильма/globallookpress.com
В этой пугающей фэнтези-драме режиссера Гильермо дель Торо актер Даг Джонс сыграл не только жуткого Бледного человека, но и самого Фавна, образ которого, скорее, таинственный, чем ужасающий. Кстати, сцена обеда Бледного человека считается образцово-показательной в жанре хоррора. Сам король ужасов Стивен Кинг ерзал на стуле во время ее просмотра. Он сидел рядом с дель Торо, который тут же посчитал, что это лучший комплимент.

Билл Скасгард из "Оно", 2018

Кадр из фильма/globallookpress.com
В ремейке "Оно" клоуна Пеннивайза играет молодой и талантливый актер Билл Скасгард. Эта роль стала для него самой известной на сегодняшний день. И критики, и зрители остались в восторге от того, как Скасгард воплотил жестокого клоуна на экране. Сам актер признавался:
"Все, что я делал, занимало 100% моей энергии. Это был самый утомительный персонаж, которого я когда-либо играл, физически и умственно".
Кстати, даже коллеги по съемочной площадке признавались, что в некоторых сценах они испытывали настоящий леденящий ужас перед Пеннивайзом, буквально забывали, что перед ними на самом деле Билл.
Как сложилась жизнь «сержанта Синичкиной»
Комментарии
Актеры , Оно , Хэллоуин , Проклятие , Проклятие 3 , Стивен Кинг , Гильермо дель Торо , Джон Карпентер , Даг Джонс
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