Как живут звезды сериала «Просто Мария» 30 лет спустя

Мексиканский сериал "Просто Мария" вышел на экраны в 1989 году и стал невероятно популярным в России. Интересно, чем занимаются и как выглядят звезды теленовеллы, спустя 30 лет.

Виктория Руффо

Сегодня актриса ведет успешную карьеру в кино и театре, несмотря на то, что в 2005 году она сделала весьма существенный перерыв. Виктория решила сосредоточиться на семье и воспитании детей. Руффо вернулась на экраны с ролью Марии Фернандес де Сан Роман в сериале "Мачеха" , который тоже стал довольно популярным в Мексике и за ее пределами. Виктория считается одной из самых высокооплачиваемых мексиканских актрис.

Тоньо Маури

Кадр из сериала/@antonio.mauri

Роль Хосе Игнасио стала культовой для Тоньо Маури. По популярности у российских зрителей он был на втором месте после Виктории Руффо. В честь Маури и его персонажа даже стали называть детей. Сейчас у Тоньо прекрасная семья: жена и дочь.

Маури начал свою карьеру в мексиканском шоу-бизнесе в 1980-е годы в музыкальной группе Fresas com crema, которая выпустила четыре альбома. Однако популярность Тоньо принесли две роли в мексиканских проектах — сериалах "Моя вторая мама" и "Просто Мария". Роль Хосе Игнасио Лопеса стала самой важной в актерской карьере Маури. Он стал известным во всем мире, а в середине 1990-х годов Тоньо даже посетил несколько городов России. Последний на данный момент сериал с участием Маури — "Нелюбимая", вышедший в 2014 году.

Про личную жизнь актера мало что известно: он женат и воспитывает дочь.

Анхелика Ривера

Кадр из сериала/globallookpress.com

Роль Исабель де Пеньальберт де Лопес в сериале "Просто Мария" стала второй в карьере актрисы. После выхода теленовеллы на экраны актриса проснулась знаменитой и продолжила сниматься в мексиканских мыльных операх. В 2004 году актриса вышла замуж за продюсера Хосе Альберто Кастро — брата известной мексиканской актрисы Вероники Кастро , у пары родились три дочери, но позже супруги расстались. В 2010 году Анхелика вышла замуж за Энрике Пенью Ньето, губернатора штата Мехико, ставшего в 2012 году президентом Мексики и покинувшего свой пост в 2018 году.

Габриэла Голдсмит

Кадр из сериала/@gabygoldsmith

Удивительно, но в молодости Голдсмит успела поработать стоматологом. Однако уже через год она победила в конкурсе La Modelo del Ano ("Модель года" в Мексике) и решила связать свою жизнь с искусством. Через год она уже блистала на театральной сцене, а позже дебютировала в кино и на телевидении. Конечно, самой значимой ролью для Голдсмит стала красавица Лорена дель Вильяр в сериале "Просто Мария", за нее актриса была удостоена престижной премии Testimonio De Calidad.

Габриэла вышла замуж в 16 лет, но ее брак распался через несколько месяцев после рождения дочери Абриль.