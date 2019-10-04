Забытая красавица советского кино 

Героиня видео — актриса Ариадна Шенгелая. В шестидесятые-семидесятые годы Ариадна была одной из самых ярких звёзд советского кино, которая немыслимой красотой сводила с ума миллионы мужчин. Но уже в восьмидесятые актриса снималась всё меньше, а потом и вовсе исчезла с экранов. Как сложилась жизнь артистки и чем она живёт сегодня?
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