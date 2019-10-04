Как Роман Карцев стал любимцем женщин 

Видео рассказывает историю из жизни артиста Романа Карцева, о которой мало кто знает. После школы Роман не решился поступать в творческий вуз, а отправился работать на швейную фабрику. Там его окружали женщины, и Карцев, хоть и был не обладал высоким ростом и внешностью классического красавца, пользовался у работниц популярностью. Образ романтического героя завершил смелый поступок Романа, после которого женщины стали его чуть ли не боготворить.
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