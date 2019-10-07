Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Джокер
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Эверест
Эверест
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Аладдин
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Герой
Герой
Боевик, Триллер
Купить билет
К звёздам
К звёздам
Триллер, Фантастика
Купить билет
Люби их всех
Люби их всех
Триллер, Драма
Купить билет
Щегол
Щегол
Драма
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Depeche Mode: Spirits in the Forest
Depeche Mode: Spirits in the Forest
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Стриптизерши
Стриптизерши
Комедия, Криминальный
Купить билет
Одесса
Одесса
Ромком
Купить билет
После свадьбы
После свадьбы
Драма
Купить билет
Побег из джунглей
Побег из джунглей
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Рэмбо: Последняя кровь
Рэмбо: Последняя кровь
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Король Лев
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Yesterday
Yesterday
Фэнтези, Комедия, Музыкальный
Купить билет
Связанные миры
Связанные миры
Мультфильм, Мелодрама
Купить билет
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Купить билет
Сестрёнка
Сестрёнка
Драма, Военный
Купить билет

Кем был Антон Ельчин — голливудский актер, погибший в 27 лет 

Рамблер 4 часа назад
За 27 лет своей жизни Антон Ельчин, родившийся в Ленинграде, но всю жизнь проживший в США, сыграл в более чем 60 фильмах и сериалах. Ельчин погиб по нелепой случайности, но навсегда остался в памяти своих коллег, друзей и близких. Не так давно вышел документальный фильм в память об актере "С любовью, Антоша". Вот, что стало известно из него.

О родителях Ельчина тоже стоит снять фильм

Советские фигуристы с еврейскими корнями Виктор Ельчин и Ирина Корина переехали из Ленинграда в США из-за антисемитизма, который усилился к концу 80-х годов. За месяц до отъезда они распродали буквально все свои вещи: от старинного антиквариата до редких драгоценностей. Однако заработать им удалось лишь восемь тысяч долларов (1 млн рублей в пересчете на сегодняшний день). Ельчины навсегда покинули Россию в сентябре 1989-го, когда Антону было лишь полгода. В фильме его отец признается, что недостаток денег и незнание языка их семью не пугали. Впрочем, и работу Виктору и Ирине долго искать не пришлось: он стал тренером по фигурному катанию, а она хореографом ледовых шоу.

Ельчин разбил сердце Кристен Стюарт

Актер снимался в картине "Жестокие люди" вместе с Кристен Стюарт, прославившейся после выхода фильма "Сумерки". На тот момент ему было 15 лет, а ей 14. Подростки подружились на съемках и несколько лет оставались близкими друзьями. Кристен влюбилась в Ельчина, но он не ответил ей взаимностью. В одном из интервью звезда отметила, что без Антона, она едва ли стала бы таким человеком, каким является сейчас.

Актер страдал от муковисцидоза и никому не рассказывал о болезни

Еще в детстве Антону диагностировали неизлечимое генетическое заболевание муковисцидоз, которое поражает легкие и другие внутренние органы. Долгое время родители Ельчина не рассказывали сыну про болезнь, но он всегда принимал лекарства и делал дыхательные упражнения. Большинство симптомов муковисцидоза проявляются с возрастом, поэтому до 20 лет болезнь нисколько не беспокоила Антона. Однако после вступления в третий десяток его самочувствие начало резко ухудшаться. Ельчин никогда публично не распространялся о своей болезни. После гибели сына Виктор и Ирина Ельчины пожертвовали 1 миллион долларов в центр по лечению муковисцидоза, где Антон наблюдался в течение всей жизни.
По мнению друзей Ельчина, именно болезнь актера объясняет его бешеный трудоголизм, — за свою короткую карьеру он снялся в 69 картинах. Ельчин предчувствовал, что ему отведено не так много времени. Средняя продолжительность жизни людей с таким недугом — 37 лет.
Комментарии2
Актеры , Видео , Сумерки , Жестокие люди , Кристен Стюарт , Антон Ельчин , Ирина Корина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушку пытались принудить к сексу на телешоу
Девушку пытались принудить к сексу на телешоу3
«Джокер» возглавил российский прокат
«Джокер» возглавил российский прокат
5 пар актеров, похожих друг на друга как близнецы
5 пар актеров, похожих друг на друга как близнецы11
Фильмы, которые смотрятся на одном дыхании
Фильмы, которые смотрятся на одном дыхании
Как сложились судьбы принцесс советского кино
Как сложились судьбы принцесс советского кино
Видео
Сын Шварценеггера стал российским офицером МВД
00:59
Сын Шварценеггера стал российским офицером МВД
Актеры
Почему у Абдулова не складывалась карьера в кино
02:41
Почему у Абдулова не складывалась карьера в кино
Актеры
Вин Дизель примирился со Скалой
02:20
Вин Дизель примирился со Скалой
Фильмы
Почему Евгений Сидихин не боится играть смерть
03:52
Почему Евгений Сидихин не боится играть смерть
Актеры
Каким был экранный соблазнитель Рудольф в жизни
05:27
Каким был экранный соблазнитель Рудольф в жизни
Актеры
Пикантный секрет телеведущей раскрыл лемур
00:13
Пикантный секрет телеведущей раскрыл лемур
ТВ
Куда пропал громкоголосый мальчик из «Офицеров»
02:49
Куда пропал громкоголосый мальчик из «Офицеров»
Актеры Фильмы
Оскорбленный мэтр закрыл дорогу Васильевой в кино
04:11
Оскорбленный мэтр закрыл дорогу Васильевой в кино
Актеры
Как Вячеслав Тихонов получил звездную роль
44:03
Как Вячеслав Тихонов получил звездную роль
Актеры
Пять нестыдных ролей Тома Круза
01:45
Пять нестыдных ролей Тома Круза
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть