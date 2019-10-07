Кем был Антон Ельчин — голливудский актер, погибший в 27 лет

За 27 лет своей жизни Антон Ельчин , родившийся в Ленинграде, но всю жизнь проживший в США, сыграл в более чем 60 фильмах и сериалах. Ельчин погиб по нелепой случайности, но навсегда остался в памяти своих коллег, друзей и близких. Не так давно вышел документальный фильм в память об актере "С любовью, Антоша". Вот, что стало известно из него.

О родителях Ельчина тоже стоит снять фильм

Советские фигуристы с еврейскими корнями Виктор Ельчин и Ирина Корина переехали из Ленинграда в США из-за антисемитизма, который усилился к концу 80-х годов. За месяц до отъезда они распродали буквально все свои вещи: от старинного антиквариата до редких драгоценностей. Однако заработать им удалось лишь восемь тысяч долларов (1 млн рублей в пересчете на сегодняшний день). Ельчины навсегда покинули Россию в сентябре 1989-го, когда Антону было лишь полгода. В фильме его отец признается, что недостаток денег и незнание языка их семью не пугали. Впрочем, и работу Виктору и Ирине долго искать не пришлось: он стал тренером по фигурному катанию, а она хореографом ледовых шоу.

Ельчин разбил сердце Кристен Стюарт

Актер снимался в картине "Жестокие люди" вместе с Кристен Стюарт, прославившейся после выхода фильма "Сумерки" . На тот момент ему было 15 лет, а ей 14. Подростки подружились на съемках и несколько лет оставались близкими друзьями. Кристен влюбилась в Ельчина, но он не ответил ей взаимностью. В одном из интервью звезда отметила, что без Антона, она едва ли стала бы таким человеком, каким является сейчас.

Актер страдал от муковисцидоза и никому не рассказывал о болезни

Еще в детстве Антону диагностировали неизлечимое генетическое заболевание муковисцидоз, которое поражает легкие и другие внутренние органы. Долгое время родители Ельчина не рассказывали сыну про болезнь, но он всегда принимал лекарства и делал дыхательные упражнения. Большинство симптомов муковисцидоза проявляются с возрастом, поэтому до 20 лет болезнь нисколько не беспокоила Антона. Однако после вступления в третий десяток его самочувствие начало резко ухудшаться. Ельчин никогда публично не распространялся о своей болезни. После гибели сына Виктор и Ирина Ельчины пожертвовали 1 миллион долларов в центр по лечению муковисцидоза, где Антон наблюдался в течение всей жизни.

По мнению друзей Ельчина, именно болезнь актера объясняет его бешеный трудоголизм, — за свою короткую карьеру он снялся в 69 картинах. Ельчин предчувствовал, что ему отведено не так много времени. Средняя продолжительность жизни людей с таким недугом — 37 лет.